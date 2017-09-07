Ребко: не было мыслей, что сегодняшний матч может стать последним для «Арарата»

Полузащитник московского «Арарата» Алексей Ребко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко прокомментировал домашнюю победу над «Рязанью» (1:0) в матче 8-го тура первенства ПФЛ зоны «Центр». Единственный гол «Арарат» забил на 90-й минуте.
«Тяжёлая игра была сегодня. Нам противостояла сильная и организованная команда, но нам благоволила удача. Учитывая ситуацию, в которую мы попали, было сложно играть. За те три месяца, пока мы вместе играем, в команде сложилась очень тёплая атмосфера. Мы дорожим этой командой, бьёмся друг за друга.
До матча Григорян дал установку, как обычно. Сказал, что мы профессионалы и должны отбросить все посторонние мысли, играть и делать свою работу. У нас не было мыслей, что сегодняшний матч может стать последним. Здравый смысл победил.
После игры Григорян сказал, что нам необходимо ещё много над чем работать, например над физическими кондициями», — сказал Ребко.