Григорян — о ситуации в «Арарате»: дети какают в горшок, а большие – в душу

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян после домашней победы над «Рязанью» (1:0) в матче 8-го тура ПФЛ поделился мнением о ситуации в клубе.
«Каждый из нас в этой жизни на собственном опыте убеждается в правдивости четверостишия. Наш спонсор, который уже потратил около 85 миллионов, ощутил это на своей шкуре. Это серьёзная сумма. Он тратится, только чтобы осуществить идею, которая преследовала его с детства. Обратите внимание, что его имени мы не называем, потому что это его инициатива. Бывает так, что человек вложит рубль и хочет, чтобы его имя назвали 150 раз. А тут другая ситуация: человек делает всё от души. Клуб полностью существует на его вложения. Нет и дня, чтобы были какие-то долги. Последние премиальные мы получили прямо перед игрой. «Строчки вяжутся в стишок, море лижет сушу. Дети какают в горшок, а большие – в душу».
Задача выйти в РФПЛ? Я этого не потяну. Столько тёплых слов сказал о спонсоре, но у любого тренера есть недостаток. Пока он не уволит двух тренеров, не найдёт нужного баланса между тем, как переживать поражения и потерю очков. Понимаю, что для меня это невозможно. Впереди первый дивизион, а там бывают сложные ситуации. Главное, что есть человек, готовый финансово и морально поддержать команду. Он глубоко анализирует каждую игру. Я таких руководителей никогда не встречал.
Что касается того, когда вернусь в РФПЛ, то зачем? Вам же, кроме моих шуток, ничего не нужно. А я между тем очень хороший тренер. Мне интересны футбол и строительство команды, а не интервью. Журналисты забывают, сколько команд я построил. В мужском и женском футболе. Построил целую империю. Построить это только на интервью, которые вас веселят, нельзя», — передаёт слова Григоряна корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.