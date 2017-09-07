Специалист по сну сообщил, что Роналду спит пять раз в сутки по 90 минут

Специалист по сну Ник Литтлхэйлс, который работал с «Манчестер Юнайтед», «Реалом» и спортсменами из других видов спорта, помог нападающему мадридского клуба и сборной Португалии Криштиану Роналду кардинально поменять режим сна, сообщает The Independent.
В интервью изданию Литтлхэйлс сообщил, что помог португальскому футболисту отказаться от привычной нормы сна в 8 часов подряд в пользу режима, при котором игрок теперь спит пять раз в сутки по 90 минут. При таком режиме Роналду необходимо за 1,5 часа перед каждым сном отключить мобильный телефон и не смотреть ни в какие мониторы. Литтлхэйлс отмечает также, что рекомендует своим клиентам спать в позе эмбриона на 10-сантиметровом поролоновом матрасе.
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