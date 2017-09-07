175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Почеттино: Алдервейрелд предан «Тоттенхэму» и доволен своим контрактом

7 сентября 2017, четверг. 22:52 Футбол

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи относительно возможного ухода из лондонского клуба защитника Тоби Алдервейрелда.

Действующий контракт бельгийского футболиста со «шпорами» истекает в 2019 году, а его заработная плата составляет около £ 50 тыс. в неделю.

Ранее агент игрока Стийн Фрэнсис заявил, что 28-летний Алдервейрелд «заслуживает либо правильного контракта, либо трансфера».

«Это правда, что в последние несколько дней было много слухов. Тоби говорил со мной в моём офисе сегодня утром, и он счастлив. Он полностью предан клубу. Он доволен свои контрактом — два года плюс один. Думаю, что это не проблема», — приводит слова Почеттино talkSPORT.

Источник: talkSPORT Сообщить об ошибке
Теги
Тоттенхэм Хотспур Маурисио Почеттино Тоби Алдервейрелд
Новости. Футбол
7 сентября 2017, четверг
23:18 Газинский и Жоаозиньо провели мастер-класс в академии «Краснодара»
22:52 Почеттино: Алдервейрелд предан «Тоттенхэму» и доволен своим контрактом
22:29 Специалист по сну сообщил, что Роналду спит пять раз в сутки по 90 минут
22:22 Новичок «Монако» Бальде Кейта не считает себя заменой Мбаппе
22:04 РФС разрешил «СКА-Хабаровск» дозаявить аргентинского полузащитника Барбаро
22:02 Григорян: 90% всех тренеров психически нездоровы. И я отношусь к их числу
21:55 Григорян — о ситуации в «Арарате»: дети какают в горшок, а большие – в душу
21:51 Главный тренер «Ньюкасла» Бенитес может пропустить матч с «Суонси»
21:41 Ребко: не было мыслей, что сегодняшний матч может стать последним для «Арарата»
21:30 Григорян: после новостей об «Арарате» игроки потеряли по 3 кг на нервной почве
21:19 Отец Иньесты: продление контракта Андреса с «Барселоной» не будет проблемой
21:15 Зидан: Роналду — инопланетянин. Он умён, мотивирует себя и партнёров по команде
21:14 Павлюченко: с «Рязанью» я сыграл хреново
21:00 Экс-оператор ЦСКА: Слуцкий — фигура, он доплывёт до английской Премьер-лиги
20:53 «Арарат» вырвал победу в матче с «Рязанью», забив гол в концовке
20:38 Клубы из Манчестера проголосовали против изменения сроков трансферного окна
20:33 Маротта считает, что Серия А должна сократить сроки летнего трансферного окна
20:29 Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо: Грозный — красивый, цветущий город
20:15 Орлов: вовсе не факт, что «Зенит» разгромит «Динамо»
20:08 Ндинга стал одноклубником Дьякова в Турции
20:08 Экс-форвард «Локомотива» Ниасс получит шанс закрепиться в составе «Эвертона»
19:42 Орлов: «Динамо» — это же вообще не соперник для сборной России
19:40 Клопп: Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля» в очень хорошем настроении
19:38 Эззатоллахи: «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него
19:38 Тарасов: не стал бы причислять автобиографию Зидана к серьёзной литературе
19:27 Шаронов: руководство «Рубина» поставило задачу подготовить качественных игроков
19:15 «Трабзонспор» арендовал у «Марселя» Губочана
19:03 В «Химках» сменился главный тренер
19:01 Орлов: почему мы, петербуржцы, платим за перенос медиацентра «Крестовского»?
18:50 Бердыев: Шаронов растёт как тренер, рад его назначению в «молодёжку» «Рубина»
18:48 «Тоттенхэм» показал, как новая арена будет трансформироваться под игры НФЛ и АПЛ
18:42 «Зенит» и «Динамо СПБ» определятся со стадионом для кубкового матча 8 сентября
18:24 Тимощук: таких сильных эмоций, как в 2007 году, никогда больше не испытывали
18:24 Цаллагов не сможет помочь «Динамо» в матче с «Зенитом»
18:19 Бердыев: хорошо знаю Педро Рошу ещё по Бразилии. Талантливый игрок
18:04 Нападающий «Рубина» Азмун из-за травмы может пропустить матч со «Спартаком»
17:58 Набиуллин: «Спартак» очень силён, «Рубину» предстоит интересный матч
17:54 Гамшик: надеюсь, не придётся ждать до 40 лет, чтобы выиграть Серию А с «Наполи»
17:22 Изменилось время начала матча 10-го тура РФПЛ «Зенит» — «Уфа»
17:05 «Локомотив» интересовался Давыдовым, но «Спартак» отказался его отпускать
17:02 Коротков: Оганесян отчитался по всем суммам в «Арарате»
17:00 Куман: я разочарован ситуаций с Руни, но он сыграет против «Тоттенхэма»
17:00 «Зенит» предлагал «Краснодару» обменять Дзюбу на Смолова
16:48 «Аякс» объявил о переходе нападающего «Сантоса» да Силвы
16:41 Оганесян вышел из состава учредителей «Арарата», клуб продолжит существование
Все новости RSS
Партнерский контент