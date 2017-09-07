Почеттино: Алдервейрелд предан «Тоттенхэму» и доволен своим контрактом

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи относительно возможного ухода из лондонского клуба защитника Тоби Алдервейрелда.
Действующий контракт бельгийского футболиста со «шпорами» истекает в 2019 году, а его заработная плата составляет около £ 50 тыс. в неделю.
Ранее агент игрока Стийн Фрэнсис заявил, что 28-летний Алдервейрелд «заслуживает либо правильного контракта, либо трансфера».
«Это правда, что в последние несколько дней было много слухов. Тоби говорил со мной в моём офисе сегодня утром, и он счастлив. Он полностью предан клубу. Он доволен свои контрактом — два года плюс один. Думаю, что это не проблема», — приводит слова Почеттино talkSPORT.