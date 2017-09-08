Бубнов: с таким жребием «Спартаку» будет тяжело выйти в плей-офф Лиги чемпионов

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о шансах красно-белых выйти из группового этапа в Лиги чемпионов в 1/8 финала турнира, а также о проблемах команды в обороне.
«В Лиге чемпионов слабых соперников не бывает. Поэтому все команды, которые попадаются, в той или иной мере представляют серьёзную угрозу. В случае со «Спартаком» жеребьёвка в целом была неплохая, могло быть и хуже. Считаю, что с таким жребием «Спартаку» будет тяжело выйти в плей-офф, но за Лигу Европы он может побороться.
Много пропущенных мячей — это давняя проблема спартаковцев. Команда и в прошлом сезоне, пусть и выиграла чемпионат, по пропущенным мячам шла не по чемпионскому графику. Проблема «Спартака» — в организации игры в обороне. К сожалению, эту давнюю проблему пока решить не удаётся. В первую очередь это связано с тем, что нет классных защитников, которые бы за счёт индивидуального мастерства могли бы цементировать оборону. И «Спартак» допускает много тактических ошибок, обороняясь всей командой», — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.
По итогам жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» попал в одну группу с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором».
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