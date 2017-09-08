Зидан: если бы не футбол, стал бы водителем-курьером

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о своём тренерском стиле, а также пошутил по поводу того, чем бы занимался по жизни, если не профессиональным футболом.
«Если говорить о моём тренерском стиле, то я хочу, чтобы моя команда играла в хороший футбол. Ведь у меня в распоряжении выдающиеся футболисты. На поле мы хотим контролировать мяч и владеть им больше, чем соперник. Даже в матчах против «Барселоны».
Что касается моих сильных и слабых сторон, то я терпеливый, но при этом очень странный парень.
Кем бы я стал, если не профессиональный футбол? Был бы водителем-курьером», — цитирует Зидана AS со ссылкой на эфир beIN Sport.
Зидан: Роналду — инопланетянин. Он умён, мотивирует себя и партнёров по команде