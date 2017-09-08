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Бубнов: ЦСКА будет непросто против «МЮ», но «армейцы» без боя не сдадутся

8 сентября 2017, пятница. 00:40 Футбол

Известный в прошлом футболист, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов высказал мнение о шансах ЦСКА в матчах с «Манчестер Юнайтед» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» сейчас усилился, и ЦСКА, имеющему серьёзные проблемы с организацией атаки, будет непросто играть с манкунианцами. Но если взять опыт, то, конечно, у «армейцев» его больше, чем было у ростовчан, также игравших с командой Моуринью.

Всё зависит от того, как команда настроится на эти игры. Ну и, конечно, ЦСКА без боя не сдастся. Но, думаю, положение таково, что «МЮ» выглядит явным фаворитом не только в игре с ЦСКА, но и в целом в группе", — сказал Бубнов на своём официальном канале в YouTube.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед ПФК ЦСКА Александр Бубнов
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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