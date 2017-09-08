Павленко: мне не был интересен переход в «Барселону», ведь я играл в «Спартаке»

Полузащитник «Урала» Александр Павленко рассказал, была ли у него возможность оказаться в европейском гранде.
«В своё время об интересе «Барселоны» говорили. Но это «инсайдерская информация». Когда за «Спартак» начинал играть в Лиге чемпионов в 17 лет, «Барселона» интересовалась. Конечно, мне был не интересен переход в этот клуб. Я играл в лучшей команде России, поэтому не хотел никуда уходить», — сказал Павленко в интервью «Известиям».
В текущем сезоне РФПЛ 32-летний футболист пока не провёл ни одного матча.
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