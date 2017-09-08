Бернарду Силва: перед переездом в Манчестер советовался с Роналду и Нани

Новичок «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что перед подписанием соглашения с «горожанами» он советовался со своими партнёрами по сборной Португалии Криштиану Роналду и Нани.
«Когда я принимал участие в Кубке конфедераций в составе сборной Португалии и был близок к подписанию контракта, я расспросил Роналду и Нани о Манчестере. Они сказали, что им всё очень понравилось. Партнёры по команде рассказали, что это настоящий футбольный город с хорошими жителями.
Также они отметили, что Премьер-лига — конкурентоспособная лига с полными стадионами каждую неделю, и матчи смотрят все. Оба игрока отметили, что для меня это будет отличный шаг вперёд», — цитирует защитника ESPN FC.
Бернарду Силва перешёл в «Манчестер Сити» из «Монако» в летнее трансферное окно, его трансфер обошёлся манкунианцам в £ 43 млн (около € 47 млн).