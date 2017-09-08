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Самедов: Еськов целенаправленно хотел удалить меня в матче с «Локомотивом»

8 сентября 2017, пятница. 02:02 Футбол

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов заверил, что с его стороны не было симуляции в матче 7-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (3:4). Хавбек красно-белых получил от арбитра Алексея Еськова вторую жёлтую карточку за падение в чужой штрафной.

«В игре с „Локо“ после счёта 2:0 думал, что мы выиграем с крупным счётом – 4:0 или 5:0. Но потом эта злополучная красная карточка… Давайте расставим все точки над i. Я извинился после игры за то, что получил красную карточку. По факту она была, а команда проиграла. Поэтому, конечно же, ответственность лежит на мне. Но лично для меня очевидно, что арбитр ошибся, удалив меня.

Судья даже не видел этого момента! Он не должен был показывать мне вторую жёлтую карточку. Это целая цепочка ошибок. Миранчука вот нужно было удалять, тогда он бы не забил гол. Из этого и складывается результат. Хотя это и не отменяет того, что я получил красную карточку и подвёл команду. В команде мы тему судейства не обсуждаем. Но если брать дерби с „Локомотивом“, то мне было очень обидно и не понравилось то, что сделал Еськов.

Я бежал, там в любом случае было касание. Но если посмотреть повтор, Еськов вообще не видел, что произошло! Понимаете? Он стоял за игроками, ему никто не мог подсказать. Однако почему-то моментально достал жёлтую карточку! То есть реально целенаправленно хотел, чтобы я её получил. Вообще не промедлил ни секунды, сразу достал „горчичник“. Но он, как я уже сказал, не мог видеть эпизод. Он достал сразу же карточку, никого не слушая. То есть Еськов увидел, что Самедову можно показать вторую карточку, и воспользовался шансом», — сказал Самедов в интервью «Спорт-экспрессу».

Самедов: «Спартак» проиграл из-за меня, приношу всем извинения
Симонян обвинил Самедова в поражении, а полузащитник «Спартака» во всём признался.
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив ФК Спартак Александр Самедов Алексей Еськов Футбольное судейство
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