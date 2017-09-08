Самедов: «Зенит» не монстр, и он оторвался от «Спартака» не слишком далеко

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил уверенность, что его команде по силам догнать «Зенит» в турнирной таблице РФПЛ. После 8-го тура сине-бело-голубые занимают первое место, а «Спартак» — девятый с 11-очковым отставанием.
«Лига чемпионов – это плюс. Футболисты ради того и играют, чтобы пробиваться в такие турниры. Но о чемпионате забывать, конечно, нельзя. Необходимо как можно скорее вернуть победы. Конечно, я не считаю, что „Зенит“ оторвался слишком далеко. Ещё играть и играть в чемпионате. Смысл концентрироваться на „Зените“? Нужно просто выбраться из неудачной полосы. „Зенит“ — классная команда, у него классные новички, но это точно не монстр», — сказал Самедов в интервью «Спорт-экспрессу».
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