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Клопп: назвал Вудбёрна «принцем Уэльским», но не уверен, нравится ли ему это

8 сентября 2017, пятница. 02:27 Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил талант молодого валлийского нападающего Бенджамина Вудбёрна.

«Слышал, кто-то сказал: «принц Уэльский», и мне понравилось. Я сегодня утром дважды назвал Бена так. Но не уверен, нравится ли ему это. Он фантастический игрок. Мы все это знаем и, возможно, знаем лучше других, поскольку он блестяще выступает за нас.

В последние две-три недели он был действительно хорош. Такие игры — редкость для 17-летних парней, и это на самом деле хорошая история. Пока он не ожидает слишком многого. Возможно, этим утром он заглянул в паспорт и увидел, что ему всё ещё 17. Он фантастический парень. Мир вокруг становится всё более сумасшедшим, и мы помогаем ему всем, чем можем. Мы знаем много историй из прошлого, когда появлялись молодые таланты, а потом мы больше ничего о них не слышали. Подобное не произойдёт с Беном», — цитирует Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

В ближайшие недели «Ливерпуль» планирует продлить текущее соглашение с Вудбёрном минимум на пять лет. 2 сентября форвард дебютировал в составе национальной команды Уэльса в матче со сборной Австрии (1:0) в рамках отборочного цикла чемпионата мира — 2018. Вудбёрн забил победный гол спустя пять минут после своего появления на поле.

«Ливерпуль» предложит новый выгодный контракт молодому таланту Вудбёрну
Источник: Официальный сайт ФК "Ливерпуль" Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Юрген Клопп
Новости. Футбол
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