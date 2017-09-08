175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Васильев: не хотел, чтобы Мбаппе переходил в «ПСЖ», но я его понял

8 сентября 2017, пятница. 02:49 Футбол

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением об уходе нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ», пожелав футболисту удачи в столице Франции и поблагодарив за игру в составе монегасков.

«Изначально наша идея заключалась в том, чтобы он остался в «Монако». После этого было несколько встреч, и однажды он сообщил мне о своём решении присоединиться к «ПСЖ». Я не хотел, чтобы он уезжал в Париж, это правда, но я его понял, поскольку уважаю Килиана как игрока и человека.

Теперь мы должны перевернуть эту страницу. Он оказался там, где хотел быть, а мы должны сосредоточиться на нашем сезоне. Я желаю ему всего наилучшего, очень рад, что он написал прекрасную главу в истории нашего клуба», — приводит слова Васильева интернет-издание Goal.

Улицы Парижа украсила специальная иллюминация по случаю перехода Мбаппе
Источник: Goal Сообщить об ошибке
Теги
ПСЖ ФК Монако Вадим Васильев Килиан Мбаппе
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
02:49 Васильев: не хотел, чтобы Мбаппе переходил в «ПСЖ», но я его понял
02:27 Клопп: назвал Вудбёрна «принцем Уэльским», но не уверен, нравится ли ему это
02:22 Самедов: «Зенит» не монстр, и он оторвался от «Спартака» не слишком далеко
02:06 Улицы Парижа украсила специальная иллюминация по случаю перехода Мбаппе
02:02 Самедов: Еськов целенаправленно хотел удалить меня в матче с «Локомотивом»
01:53 Бернарду Силва: перед переездом в Манчестер советовался с Роналду и Нани
01:36 Тысячи чилийцев планируют марш, выступая за расставание Алексиса с девушкой
01:23 Павленко: мне не был интересен переход в «Барселону», ведь я играл в «Спартаке»
01:00 Бубнов: если хватит стабильности и ресурса, «Локо» составит конкуренцию «Зениту»
00:56 Ле Гре: продление контракта с Дешамом обсудим после выхода сборной Франции на ЧМ
00:40 Бубнов: ЦСКА будет непросто против «МЮ», но «армейцы» без боя не сдадутся
00:38 Зидан: если бы не футбол, стал бы водителем-курьером
00:32 Бубнов: с таким жребием «Спартаку» будет тяжело выйти в плей-офф Лиги чемпионов
00:14 «Спортинг» раскрыл финансовые детали трансфера Адриена Силвы в «Лестер»
00:05 Почеттино — о жесте Алли: Дели не повезло, что камера поймала этот момент
7 сентября 2017, четверг
23:37 Черчесов: только бог знает, вернусь ли я в «Легию»
23:25 Черчесов: купил iPhone, чтобы быть ближе к футболистам
23:18 Газинский и Жоаозиньо провели мастер-класс в академии «Краснодара»
22:52 Почеттино: Алдервейрелд предан «Тоттенхэму» и доволен своим контрактом
22:29 Специалист по сну сообщил, что Роналду спит пять раз в сутки по 90 минут
22:22 Новичок «Монако» Бальде Кейта не считает себя заменой Мбаппе
22:04 РФС разрешил «СКА-Хабаровск» дозаявить аргентинского полузащитника Барбаро
22:02 Григорян: 90% всех тренеров психически нездоровы. И я отношусь к их числу
21:55 Григорян — о ситуации в «Арарате»: дети какают в горшок, а большие – в душу
21:51 Главный тренер «Ньюкасла» Бенитес может пропустить матч с «Суонси»
21:41 Ребко: не было мыслей, что сегодняшний матч может стать последним для «Арарата»
21:30 Григорян: после новостей об «Арарате» игроки потеряли по 3 кг на нервной почве
21:19 Отец Иньесты: продление контракта Андреса с «Барселоной» не будет проблемой
21:15 Зидан: Роналду — инопланетянин. Он умён, мотивирует себя и партнёров по команде
21:14 Павлюченко: с «Рязанью» я сыграл хреново
21:00 Экс-оператор ЦСКА: Слуцкий — фигура, он доплывёт до английской Премьер-лиги
20:53 «Арарат» вырвал победу в матче с «Рязанью», забив гол в концовке
20:38 Клубы из Манчестера проголосовали против изменения сроков трансферного окна
20:33 Маротта считает, что Серия А должна сократить сроки летнего трансферного окна
20:29 Защитник «Ахмата» Филипе Сампайо: Грозный — красивый, цветущий город
20:15 Орлов: вовсе не факт, что «Зенит» разгромит «Динамо»
20:08 Ндинга стал одноклубником Дьякова в Турции
20:08 Экс-форвард «Локомотива» Ниасс получит шанс закрепиться в составе «Эвертона»
19:42 Орлов: «Динамо» — это же вообще не соперник для сборной России
19:40 Клопп: Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля» в очень хорошем настроении
19:38 Эззатоллахи: «Амкар» вызывал симпатии, когда я играл против него
19:38 Тарасов: не стал бы причислять автобиографию Зидана к серьёзной литературе
19:27 Шаронов: руководство «Рубина» поставило задачу подготовить качественных игроков
19:15 «Трабзонспор» арендовал у «Марселя» Губочана
19:03 В «Химках» сменился главный тренер
Все новости RSS
Партнерский контент