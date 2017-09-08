Васильев: не хотел, чтобы Мбаппе переходил в «ПСЖ», но я его понял

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением об уходе нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ», пожелав футболисту удачи в столице Франции и поблагодарив за игру в составе монегасков.
«Изначально наша идея заключалась в том, чтобы он остался в «Монако». После этого было несколько встреч, и однажды он сообщил мне о своём решении присоединиться к «ПСЖ». Я не хотел, чтобы он уезжал в Париж, это правда, но я его понял, поскольку уважаю Килиана как игрока и человека.
Теперь мы должны перевернуть эту страницу. Он оказался там, где хотел быть, а мы должны сосредоточиться на нашем сезоне. Я желаю ему всего наилучшего, очень рад, что он написал прекрасную главу в истории нашего клуба», — приводит слова Васильева интернет-издание Goal.
Улицы Парижа украсила специальная иллюминация по случаю перехода Мбаппе