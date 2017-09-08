Грей нанёс на спину тату с изображениями легендарных борцов за гражданские права

Нападающий «Уотфорда» Андре Грей нанёс на всю спину татуировки в честь легендарных темнокожих борцов за права граждан и социальную справедливость. После нескольких сеансов в тату-салоне на спине англичанина появился образ Мохаммеда Али после знаменитой победы над Сонни Листоном, а чуть ниже поместилось изображение Нельсона Манделы.
Кроме того, Грей нанёс изображения Мартина Лютера Кинга, Боба Марли, а также легендарный снимок спринтеров Томми Смита и Джона Карлоса, отмечающих успех своим знаменитым кулачным «чёрным салютом» на подиуме Олимпийских игр 1968 года в Мексике.
Посмотреть фото можно в «твиттере» Андре Грея.