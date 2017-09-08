Решение по делу о матче в Мариуполе не принято из-за недостатка документов

Глава КДК ФФУ Андрей Шумилов назвал причину, по которой решение относительно ситуации с неявкой киевского «Динамо» на матч в Мариуполе не было принято на заседании комитета. К рассмотрению дела комиссия планирует вернуться 11 сентября.
«В нашей практике это практически первый раз, когда такой большой объём документов был на рассмотрении в КДК. Мы их долго изучали и пришли к выводу, что нам не хватает некоторых документов, которые не дают нам принять окончательное решение. Сегодня было отложено рассмотрение дела, надеюсь, что оно будет завершено в понедельник.
Был представитель клуба «Динамо», он предоставил свои документы и объяснения, но некоторых документов у него с собой не было», — отметил функционер в эфире украинского телеканала «Футбол 1».