Лучший футболист Беларуси 2010 года, бывший капитан национальной команды Юрий Жевнов вошёл в тренерский штаб сборной Беларуси и стал помощником главного тренера Игоря Криушенко. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте белорусской федерации футбола. В настоящее время 36-летний Жевнов работает тренером вратарей в Академии футбола АБФФ.
В своём российском периоде карьеры Юрий Жевнов защищал цвета ФК «Москва», «Зенита», московского «Торпедо» и «Урала».
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