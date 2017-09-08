Перес: я бы попытался приобрести Месси для «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес считает, что уже поздно пытаться приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Когда Перес впервые возглавил «Королевский клуб» в 2000 году, он приобрёл у сине-гранатовых португальского полузащитника Луиша Фигу. Эта трансферная сделка подняла большой шум, а сам Фигу с тех пор превратился для болельщиков каталонского клуба в одну из самых одиозных фигур.
«Я бы попытался приобрести Месси для «Реала» во время моего первого этапа во главе клуба. Ведь мы искали футболистов такого типа. Но теперь я не сделаю такой попытки, поскольку он уже очень сильно пустил корни в «Барселоне», — цитирует Переса Cadena Ser.
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