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Наставник «Хоффенхайма» верит в победу своей команды над «Баварией»

8 сентября 2017, пятница. 06:47 Футбол

Главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман верит в то, что его команда способна сыграть успешно с мюнхенской «Баварией» в матче 3-го тура чемпионата Германии. В связи с этим Нагельсман вспомнил о матчах с грозным соперником в предыдущем сезоне: в двух встречах «Хоффенхайму» удалось завоевать четыре очка.

«У нас есть такое чувство, что мы способны рассердить «Баварию». Помним о том, что играли с ними удачно, и считаем, что способны вновь сделать это», — приводит слова Нагельсмана Bild.

С «Баварией» «Хоффенхайм» сыграет 9 сентября на своём поле.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Хоффенхайм
Новости. Футбол
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