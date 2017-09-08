За право проведения ЧМ-2026 поборется 41 город США, Канады и Мексики

Объединённый оргкомитет США, Канады и Мексики, работающий над заявкой на право проведения матчей чемпионата мира — 2026, определился с расширенным списком городов, готовых принять игры мирового футбольного первенства. Из лонг-листа выбыли Калгари, Грин-Бэй и Сан-Диего, таким образом, в предварительную заявку попал 41 город – 32 из США, шесть из Канады и три из Мексики.
Ожидается, что окончательная заявка, в которую включат 20-25 городов, будет направлена в ФИФА 16 марта 2018 года. При этом к турниру будут допущены не менее 12 городов.
«Города помогут составить окончательную единую заявку. Каждый из них предложит лучшие объекты и инфраструктуру для проведения крупнейшего в мире соревнования, и вместе они сыграют ключевую роль в развитии спорта в Северной Америке», — цитирует исполнительного директора Объединённого комитета Джона Кристика ESPN FC.