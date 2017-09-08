Капитан «Манчестер Сити» Компани может пропустить встречу с «Ливерпулем»

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани рискует пропустить центральный матч четвёртого тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». По информации издания The Telegraph, бельгиец не принял участия в тренировках «горожан» в последние два дня из-за повреждения икроножной мышцы, полученной в игре сборной Бельгии с Гибралтаром (9:0). Окончательное решение об участии защитника в матче с красными ещё не принято.
Встреча «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» откроет программу четвёртого тура Премьер-лиги и начнётся в 14:30 мск.
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