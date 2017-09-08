Экс-оператор ЦСКА: Акинфеев просит монтировать его ошибки, он всё анализирует

Александр Горячев, проработавший оператором в ЦСКА более 13 лет, рассказал о характере вратаря «армейцев» и сборной России Игоря Акинфеева.
«Игорь не пропустит ни одну ошибку. Он очень въедливый. Приведу пример. Почти все звёздные футболисты просили меня нарезать моменты с их участием. Карвальо очень часто спрашивал записи со своими голами, положительными действиями. Ему не нужно было видео, где он ошибался. А вот Игорь просит смонтировать все моменты – и положительные, и отрицательные. Он всё анализирует. За всё переживает. Мы же не играем в воротах, не понимаем, что там происходит. Я знаю, что он каждую ситуацию пропускает через себя. Когда его несколько дней нет в команде, а потом он приезжает – все радуются: «О, Игорян вернулся! Мы уже соскучились». А он им в ответ: «Сейчас я вам тут шороху наведу».
Игорь — очень чуткий человек. Реагирует на всё. А вот в работе жёсткий. Вы же видите, от него мячи отскакивают. Он был среди тех, кто помог мне словом и делом, когда из жизни ушла моя мама. И финансово, и морально. Самые тёплые слова я могу сказать и про братьев. Вообще, Акинфеев, Березуцкие, Игнашевич – костяк в этой команде. Знаковая четвёрка для ЦСКА. Они реально имеют большое значение для коллектива», — сказал Горячев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полное интервью с Александром Горячевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.