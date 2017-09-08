Зидан: дозировать нагрузку для Роналду было легко

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан признался, что у него в предыдущем сезоне не возникло сложностей в вопросе ротации, которая коснулась и нападающего Криштиану Роналду. Французский специалист отметил, что португальский футболист отнёсся к этому с пониманием.
«Дозировать нагрузку для Роналду было легко, поскольку он весьма умён и знает себя очень хорошо. В настоящее время мои футболисты верят в меня. То же самое касается и Криштиану, являющегося лучшим футболистом мира», — приводит слова Зидана Marca.
Относительно того, как он возглавил команду по ходу сезона-2015/16, будучи наставником «Кастилии» (резервная команда «Реала»), Зидан сказал: «Я готовил очередную игру «Кастилии», когда мне позвонил Флорентино Перес. Мы быстро достигли соглашения. Он таков, а его стратегия ясна. Перес знает, куда идёт и чего добивается».