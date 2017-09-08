Наставник «РБ Лейпциг» Хазенхюттль представляет себя у руля сборной Австрии

Главный тренер «РБ Лейпциг» Ральф Хазенхюттль не исключает, что в будущем станет наставником сборной Австрии. По ходу предыдущего сезона австрийский специалист вместе со своей командой добился второго места в чемпионате Германии, уступив лишь мюнхенской «Баварии». Между тем «Лейпциг» за год до этого выступал во второй Бундеслиге.
«Я вполне представляю себя в качестве главного тренера австрийской сборной. Для меня было бы большой честью, если бы я получил возможность работать у руля национальной команды, представляющей мою родину», — приводит слова Хазенхюттля SID.
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