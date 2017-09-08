Баллак: У. Дембеле? Я тоже договорился с «Барселоной», но не бастовал

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» Михаэль Баллак раскритиковал экс-нападающего дортмундской «Боруссии» Усмана Дембеле, перешедшего в «Барселону». Французский футболист так хотел перейти в каталонский клуб, что даже не являлся на тренировки «Боруссии», чтобы вынудить руководство клуба решить вопрос его перехода в испанский гранд.
«Дембеле? В 2004 году я тоже договорился с «Барселоной», но «Бавария» не захотела отпускать меня. Но я из-за этого не бастовал, мне даже в голову такая мысль не приходила. В футболе всегда автоматически речь идёт о том, чтобы придерживаться принципов фэйр-плей. А случай с Дембеле абсолютно недопустим. Он многим обязан «Боруссии» и должен демонстрировать соответствующее поведение», — цитирует Баллака интернет-портал Goal.