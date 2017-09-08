Экс-оператор ЦСКА: никаких обид нет, продолжу ходить на стадион «армейцев»

Александр Горячев, проработавший оператором в ЦСКА более 13 лет, рассказал, как воспринял недавнее расставание с клубом.
«У меня нет никаких обид, но так сложилась жизнь. Пришёл новый тренер, у него своё видение работы оператора команды. Подошёл к концу один из лучших периодов в моей карьере — такое не забывается. Столько всего было… У меня в ЦСКА – 18 титулов, не считая серебра и бронзы. Это навсегда останется со мной, да и на стадион я всё равно продолжу ходить. У меня нет никаких обид – в жизни бывает всякое. 13,5 лет на одном месте – это очень много. Сейчас буду поднимать все свои связи и, надеюсь, скоро найду себе новую работу. Но годы в ЦСКА, сами понимаете, не забуду никогда», — сказал Горячев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.
Полное интервью с Александром Горячевым читайте на «Чемпионате» в скором времени.