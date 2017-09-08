Ибрагимович: я никуда не уходил, а просто обновил свой номер

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович, подписавший новый контракт с манкунианцами, опубликовал фотог партии своих футболок с 10-м игровым номером. В этой экипировке шведский форвард продолжит выступать за «красных дьяволов» по окончании процесса реабилитации.
«Я никуда не уходил, а просто обновил свой номер», — написал Ибрагимович в своём «твиттере».
В минувшем сезоне швед выступал под девятым игровым номером, но летом уступил «девятку» новичку Ромелу Лукаку.
Посмотреть сообщение Ибрагимовича можно в «твиттере» футболиста.
Лукаку: я не боюсь конкуренции с Ибрагимовичем