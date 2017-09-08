Бывший защитник «Рубина» Маркано в январе может перейти в «Эвертон»

«Эвертон» в последний день летнего трансферного окна хотел приобрести центрального защитника «Порту» Ивана Маркано, который уже летом будущего года может стать свободным агентом. Сделка по 30-летнему игроку, выступавшему ранее за «Рубин», не состоялась, и теперь мерсисайдцы намерены повторить попытку в январе, сообщает A Bola.
«Порту» же рассчитывает продлить контракт с защитником. В четырёх матчах чемпионата Португалии Маркано забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
В составе казанского клуба Маркано в 2012-2014 годах сыграл 38 матчей, в которых забил 1 гол.
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