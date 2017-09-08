Мбаппе: я отказал «Манчестер Сити», а не Гвардиоле

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, в услугах которого во время летнего трансферного окна были заинтересованы многие топ-клубы Европы, в том числе «Манчестер Сити», рассказал, почему не перешёл в английскую команду.
«Когда закончился сезон, моя идея состояла в том, чтобы остаться в «Монако». Других мыслей не было. Когда я встретился с некоторыми тренерами, я сразу дал понять, что мой приоритет – «Монако». Если они выполнят то, что я прошу, я не уйду. После этого произошло что-то, что изменило мою позицию.
Интерес «Манчестер Сити»? Я отказал не Гвардиоле, я отказал клубу. Мы говорили о тактике, о том, как он может использовать меня в команде. Это тренер, который знает, что такое футбол. Он является победителем и передаёт свою страсть. Мне нравятся тренеры, которые говорят о футболе. В этом плане Гвардиола похож на Эмери.
Почему я ушёл из «Монако»? Все спрашивают об этом. Придёт время, и я расскажу», — цитирует Мбаппе L'Equipe.