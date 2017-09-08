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Лукаку: я мечтал играть у Моуринью с 11 лет

8 сентября 2017, пятница. 09:59 Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассказал, что он думает о наставнике команды Жозе Моуринью, признавшись, что давно хотел выступать под его руководством.

«Жозе всегда хочет, чтобы его игроки показывали всё, на что способны каждый день. Он не даёт своим подопечным отдыха, когда они на поле, он хочет, чтобы каждый боролся изо всех сил как на тренировках, так и в матчах. Вне поля он больше похож на члена твоей семьи. С ним можно поговорить, когда тебе это нужно.

Я мечтал играть у него с 11 лет, и когда я получил такой шанс, невозможно было отказать. Я благодарен ему за вторую возможность, которую он мне дал. От «Манчестер Юнайтед» ждут большего, и играть под таким давление трудно, но я был к готов, я ждал возможности перейти сюда», — сказал Лукаку в интервью BBC.

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Источник: BBC Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Ромелу Лукаку
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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