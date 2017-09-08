Чигринский из-за травмы пропустит около двух месяцев

Украинский защитник греческого клуба АЕК Дмитрий Чигринский успешно перенёс операцию, сообщает Gazzetta.gr. Возвращение футболиста на поле ожидается примерно через два месяца, а восстановление займёт примерно шесть-восемь недель. До полного восстановления Чигринский будет заниматься по специальной программе, чтобы оставаться в форме.
Чигринскому потребовалось хирургическое вмешательство из-за травмы руки, которую он получил ещё в марте нынешнего года. С помощью операции была удалена металлическая пластина из левой руки.
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