Спаллетти: «Интер» — отличная команда, и мы докажем вам это

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал, как ему работается в новой команде, куда итальянский специалист перешёл из «Ромы». В первых двух турах «Интер» под руководством «Спаллетти» одержал две победы.
«Мои футболисты мотивированы и являются настоящими профессионалами. В воскресенье на стадион придут 55-60 тыс. зрителей, потому что они довольны тем, что видят. Игроки – это не просто автомобили или деньги, если бы это было так, мы бы избавились от них. У меня отличная команда, и мы докажем вам это. Мы усилились футболистами, которые соответствуют уровню «Интера», — цитирует Спаллетти Gazzetta dello Sport.
Огорчить бывшую. Спаллетти создаст проблемы «Роме»
26 августа в «Футбольных фишках» поговорим о матчах «Локомотив» — «Урал» и «Рома» — «Интер».