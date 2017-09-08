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Ильин: в сборной атмосфера была потрясающая, тренеры нашли подход к команде

8 сентября 2017, пятница. 11:16 Футбол

Нападающий «Урала» Владимир Ильин рассказал, как он узнал о первом в своей жизни вызове в национальную сборную, и поделился своими эмоциями.

«Узнал о вызове после тренировки. Пришёл в раздевалку, ребята из команды сидели в Интернете и увидели расширенный список национальной сборной. Я не обратил на это внимания, пока мне не сказали, что я тоже в нём есть. Не поверил, начал сам искать информацию и был очень удивлён, когда увидел себя в списке. Моя семья поздравила, конечно, девушка. На самом деле поздравлений было много. Но в первую очередь поздравили партнёры, тренерский штаб. Было очень приятно.

Атмосфера была потрясающая. Надо сказать, что когда мы только ехали на сборы, многие, в том числе и я, чувствовали волнение. Коллектив новый, мы друг друга практически не знали. В первый день, я думаю, это ощущалось. Но после первой тренировки мы пошли на восстановление в баню, в бассейн. Начали общаться друг с другом, и волнение быстро ушло. У нас очень хороший коллектив, тренерский штаб сразу нашёл подход к команде. Лично у меня остались очень хорошие эмоции после сбора.

Провёл две тренировки, затем сказал тренерскому штабу, что чувствую себя не очень хорошо. Врачи посоветовали провести половину третьей тренировки, я так и сделал, сделал паузу. Обследование показало надрыв. Врачи сказали тренерскому штабу, у нас состоялся разговор со Станиславом Черчесовым. Он мне сказал, что я должен принимать решение сам, в зависимости от самочувствия. Мне дали выходные, делать я ничего не мог. Процедуры, уколы. Потом мне сказали, что я могу ехать домой. Сейчас чувствую себя нормально. Делаю процедуры, только уже в «Урале». Буду готовиться, восстанавливаться", — цитирует форварда «Областная газета».

Ильин не поможет сборной России в контрольном матче с «Динамо»
Источник: Областная газета Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Урал Владимир Ильин
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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