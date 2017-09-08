Бош: надеюсь, Ярмоленко станет важным игроком для «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош поделился ожиданиями от выступления Андрея Ярмоленко в немецкой команде. Дебют украинца может состояться уже 9 сентября в матче с «Фрайбургом».
«Клуб давно следил за ним. Ярмоленко может играть на обоих флангах, и он показал это не только в «Динамо», но и в национальной сборной. Он игрок с большим потенциалом. Надеюсь, он станет важным игроком для «Боруссии», — цитирует Боша пресс-служба клуба.
Контракт с экс-нападающим киевского «Динамо» был подписан 28 августа сроком на четыре года.
Бош: Ярмоленко был лучший вариант для дортмундской «Боруссии»