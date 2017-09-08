Экс-игрок «Интера» Камбьяссо завершил карьеру

Бывший полузащитник «Олимпиакоса» Эстебан Камбьяссо завершил спортивную карьеру, сообщает La Nacion. Аргентинский футболист также известен по выступлениями за миланский «Интер», за который провёл 431 матч и забил 51 гол. Кроме того, он играл за «Реал», «Ривер Плейт» и «Лестер Сити».
За свою карьеру Камбьяссо становился чемпионом Аргентины, Испании, Италии и Греции, а также одерживал победу в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА.
За сборную Аргентины 37-летний футболист сыграл 52 матча, в которых забил пять голов.
Камбьяссо продлил контракт с «Олимпиакосом»