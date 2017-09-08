Жигулёв: «Краснодару» всегда непросто играть с «Уфой» на синтетическом поле

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв поделился ожиданиями от матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой», который состоится 10 сентября.
«Уфа» – хорошая, организованная команда. Нам всегда непросто играть с ней, особенно в гостях, на непривычном для нас синтетическом поле. Я ожидаю сложного матча, но мы постараемся выжать максимум и выиграть, о другом результате мы даже не думаем», — цитирует Жигулёва пресс-служба «Краснодара».
Матч «Уфа» — «Краснодар» пройдёт на стадионе «Нефтяник». Начало – в 16:30 мск.
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