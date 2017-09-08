Мевля вместе с «Зенитом» готовится к матчу с «Динамо»

8 сентября в тренировочном центре «Зенита» состоялась открытая тренировка петербургского клуба в преддверии матча 9-го тура российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». Об этом сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
Участие в тренировке принимали все игроки основного составе. Новичок команды Миха Мевля, который перешёл в «Зенит» из «Ростова», также готовится к игре.
Матч «Динамо» — «Зенит» состоится 10 сентября. Начало – в 14:00 мск.
После восьми туров «Зенит» лидирует в чемпионате России. «Динамо» занимает 11-е место. Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
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