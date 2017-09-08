В следующем сезоне некоторые матчи Примеры могут пройти за пределами Испании

В следующем сезоне некоторые матчи чемпионата Испании могут состояться за пределами страны. Руководство лиги прорабатывает данный вариант, который нацелен на получении большей финансовой выгоды. В сезоне-2018/19 самые интересные встречи могут пройти в Китае или США.
«Чемпионат Испании — это глобальное развлечение, и мы хотим увеличить международную привлекательность лиги. Мы рассматриваем такую возможность, чтобы матчи чемпионата проводились за пределами Испании. Пока проект находится на ранней стадии, но мы поддерживаем такую идею», — цитирует президент лиги Хавьера Тебаса Football-Espana.
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