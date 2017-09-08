Почеттино пошутил, что убьёт Орье, если игрок нарушит дисциплину в «Тоттенхэме»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал, как намерен бороться с поведением новичка команды Сержа Орье. Ранее английские власти сомневались, стоит ли давать футболисту рабочую визу из-за его нападения на полицейского во Франции.
«Я сказал ему: «Я тебя убью». Я ударю его головой.Думаю, всё будет хорошо. У нас состоялся долгий разговор. Он хорошо знает, что мы ждём от него. Я ему доверяю и уверен, что Орье преуспеет в «Тоттенхэме» и поможет команде добиться того, чего мы хотим», — сказал Почеттино в интервью Sky Sports.
«Тоттенхэм» объявил о переходе Орье из «ПСЖ»