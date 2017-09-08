На матче «Амкар» — ЦСКА аншлага не будет

На матче 9-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги между «Амкром» и ЦСКА аншлага не ожидается. Как стало известно «Чемпионату», на встрече, которая состоится в Перми на стадионе «Звезда», ожидается присутствие 9-10 тыс. болельщиков. Домашняя арена уральского клуба вмещает 17 тыс. зрителей.
Поединок состоится сегодня, начало матча — в 17:30 по московскому времени. После 8 туров «Амкар» занимает в турнирной таблице РФПЛ последнее, 16-е место, а подопечные Виктора Гончаренко располагаются на шестой позиции.
Аналитики: ЦСКА выиграет у «Амкара» на выезде, голов будет немного