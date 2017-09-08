Полузащитник киевского «Динамо» Рыбалка стал игроком «Сивасспора»

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Рыбалка покинул столичную команду и продолжит карьеру в Турции. Украинский футболист подписал контракт с «Сивасспором». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба. В Турции 27-летний хавбек будет играть на правах аренды.
Сергей Рыбалка является воспитанником харьковского «Арсенала», откуда в 2008 году перешёл в «Динамо». Контракт полузащитника с киевлянами действует до 31 декабря 2018 года.
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