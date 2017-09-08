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Президент «Локомотива»: мы не можем назвать себя богатым клубом

8 сентября 2017, пятница. 13:07 Футбол

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что доволен прошедшей летней трансферной кампанией, однако при этом он не может назвать свой клуб богатым. По его словам, команда ограничена в поиске новых футболистов по финансовым причинам.

«При всей убедительности нашей летней кампании мы не можем назвать себя богатым, по европейским меркам, клубом. Не можем позволить себе скупать игроков на два состава, на скамейку. Поэтому хотим, чтобы в ближайшей перспективе резерв формировался из воспитанников академии.

В ходе минувшей кампании неоднократно возникала дилемма. Скажем, есть масса игроков, устраивающих нас по многим характеристикам, однако по финансовой части в основном несовпадения. Мы ограничены в поиске, из сотни потенциальных новобранцев лишь считанные единицы соответствуют нашим финансовым возможностям.

Поэтому варианты перебираем скрупулёзно. При этом в решающий момент нужно действовать решительно, стремительно. Редкость, когда на наших кандидатов нет претендентов помимо «Локомотива». Совет директоров «Локомотива» удовлетворён итогами трансферной кампании. Со своей стороны хотел бы отметить огромный вклад в эту работу нашего спортивного директора. С учетом наших финансовых возможностей и различных обстоятельств он идеально отработал трансферную кампанию", — цитирует Геркуса пресс-служба клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Локомотив" Сообщить об ошибке
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ФК Локомотив Илья Геркус
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8 сентября 2017, пятница
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