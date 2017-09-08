«Амкар» – ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся 8 сентября в 17:30

5 сентября в Перми на стадионе «Звезда» состоится матч девятого тура российской Премьер-Лиги между командами «Амкар» и «ЦСКА». Встреча начнётся в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» — ЦСКА.
Встречу 08.09.2017 рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Ивановым.
Ранее команды встречались друг с другом 26 раз в российской Премьер-Лиге. Только три раза удалось заработать победу пермякам. На счету «армейцев» 16 побед. Семь ничейных результатов зафиксировано в матчах этой пары. Общая разница забитых и пропущенных мячей у «Амкара» и ЦСКА составляет 17-41.