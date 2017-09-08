«Урал» расторг контракт с вратарём Заболотным

«Урал» и голкипер Николай Заболотный расторгли контракт по взаимному согласию сторон. 27-летний вратарь покидает уральский клуб в статусе свободного агента. Голкипер выступал за «Урал» с 2014 года и стал в составе уральской команды серебряным призёром Кубка России сезона-2016/17.
«Благодарим Николая Заболотного за игру в нашем клубе и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — говорится на официальном сайте екатеринбургской команды.
Заболотный ранее выступал за «Спартак», «Спартак-2» и «Ростов».
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