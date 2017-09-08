Президент «Локомотива» рассказал, какие задачи в этом сезоне стоят перед клубом

Президент «Локомотива» Илья Геркус рассказал о задачах на текущий сезон, а также высказал мнение, что выступления тренеров в СМИ о неукомплектованности команды негативно влияли на трансферную работу.
«Руководство, тренерский штаб, все сотрудники подчинены одной цели – максимально удачно выступить во всех трех турнирах. Мы ждём выхода в весеннюю часть Лиги Европы, хотим защитить титул обладателей Кубка России, а весной финишировать высоко в турнирной таблице. Этим целям всё подчинено.
Наш тренерский штаб – люди откровенные, искренне радеющие за дело. Иногда их пожелания и отклики раздавались не только в нашем кругу, но и в прессе. В частности о том, что команда не полностью укомплектована и что ей необходимо усиление. Эта открытость, по моему убеждению, не лучшим образом влияла на ход переговоров с потенциальными новичками. Думаю, к следующей трансферной кампании нам следует подойти более расчетливыми, сосредоточенными, хладнокровными", — цитирует Геркуса пресс-служба клуба.