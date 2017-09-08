«Спартак» мог в последний момент перехватить Дриусси у «Зенита»

«Спартак» имел хорошую возможность перехватить нападающего Себастьяна Дриусси у «Зенита» минувшим летом.
Как стало известно «Чемпионату», «Зенит» был готов заплатить «Ривер Плейт» требуемую сумму за Дриусси, но сине-бело-голубые взяли паузу после того, как вскрылось, что Себастьян в числе семи игроков аргентинского клуба подозревается в употреблении допинга.
В этот момент на «Спартак», который вёл аргентинца с зимы, но не мог согласовать сумму трансфера, вышел агент футболиста Марсело Симонян и предложил услуги своего клиента. Руководство московского клуба не пошло на риск, тем более вопрос цены так и не был решён в положительную для красно-белых сторону.
В результате Дриусси оказался в «Зените», подписав контракт на четыре года.
«Маммана миа!» Что пишут в Аргентине о «Зените» и РФПЛ
В ожидании пятого аргентинца в «Зените» листаем местную прессу. Там много любопытного о Дриусси, Паредесе, Маммане и Ригони.