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Сборная Тайваня назвала имя нового главного тренера

8 сентября 2017, пятница. 14:56 Футбол

Английский специалист Гари Уайт возглавил сборную Тайваня. Как сообщает AFP, контракт с 43-летним тренером рассчитан на один сезон.

Сборная Тайваня не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года в России во втором отборочном раунде Азиатской конфедерации футбола.

Уайт ранее работал с национальными командами Британских Виргинских островов, Багам и Гуама. Также он являлся главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньсинь». С 2009 до 2012 года он работал техническим директором американского клуба «Сиэтл Саундерс».

Источник: AFP Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
8 сентября 2017, пятница
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