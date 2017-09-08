Сборная Тайваня назвала имя нового главного тренера

Английский специалист Гари Уайт возглавил сборную Тайваня. Как сообщает AFP, контракт с 43-летним тренером рассчитан на один сезон.
Сборная Тайваня не смогла пробиться на чемпионат мира 2018 года в России во втором отборочном раунде Азиатской конфедерации футбола.
Уайт ранее работал с национальными командами Британских Виргинских островов, Багам и Гуама. Также он являлся главным тренером китайского клуба «Шанхай Шэньсинь». С 2009 до 2012 года он работал техническим директором американского клуба «Сиэтл Саундерс».