Коутиньо не сыграет против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо не примет участия в предстоящем выездном матче 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити». Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил главный тренер ливерпульской команды Юрген Клопп.
7 сентября бразильский футболист вернулся в расположение своей команды. Ранее сообщалось, что Коутиньо может отказаться от участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Футболист недоволен тем, что руководство не продало его в «Барселону», и готов пойти на радикальные меры.
Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 9 сентября.
Коутиньо вернулся в расположение «Ливерпуля»