Ригони: «Зенит» должен приложить все силы, чтобы выиграть три турнира

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони в беседе с пресс-службой клуба рассказал о целях, которые он ставит перед собой лично, и о задачах, стоящих перед командой.
«Личная цель – это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды. Ну а цель, которая стоит перед всем «Зенитом», очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики», — заключил Ригони.
Ригони перешёл в «Зенит» из «Индепендьенте», подписав контракт на четыре года.
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