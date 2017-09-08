«МЮ» в 1996 году отказался покупать Зидана, чтобы не расстраивать Кантону

«Манчестер Юнайтед» в 1996 году рассматривал вариант с покупкой Зинедина Зидана, который впоследствии перешёл в «Ювентус». Об этом в эфире ВВС Radio 5 Livе рассказал бывший председатель манкунианского клуба Мартин Эдвардс.
«Зидан и Эрик играли на одной позиции, и Фергюсон чувствовал, что если они пригласят Зидана, это расстроит Эрика. Оглядываясь назад, я сожалею, потому что Кантона через год завершил карьеру игрока, а Зидан был моложе и мог бы продолжать играть», — заключил Эдвардс.
Зинедин Зидан в 1996 году перешёл в «Ювентус», откуда в 2001 году перебрался в «Реал», а спустя пять лет завершил карьеру игрока.
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