Конте: я могу рассчитывать на Азара в матче с «Лестером»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 4-го тура АПЛ с «Лестер Сити», который состоится 9 сентября. В частности, специалист отметил, что к игре будет готов полузащитник Эден Азар, в нынешнем сезоне не проведший пока ни одной игры.
«Ни у кого нет травм, все игроки готовы к матчу. Форма Азара улучшается, и я думаю, что теперь я могу рассчитывать на него. Я должен решить, на сколько минут могу его выпустить. Мы работаем с Дринкуотером и пытаемся привести его в лучшее состоянии. Он работает очень хорошо. Дзаппакоста находится в хорошем физическом состоянии. Он очень хорошо знает, что подходит под мой стиль и мои идеи, что упрощает его адаптацию.
Клуб пытался сделать всё возможное во время трансферного окна. Иногда вы можете купить того или иного игрока, а иногда нет по разным причинам. Я согласен с решением лиги закрыть раньше трансферное окно в следующем сезоне", — цитирует Конте официальный «Твиттер» лондонского клуба.